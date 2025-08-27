Старт новому учебному году в округе дали на педагогической конференции в Ступине

В большом заде Дворца культуры в Ступине 22 августа состоялась августовская педагогическая конференция, на которой подвели итоги прошлого учебного года, наметили ориентиры дальнейшей работы и дали официальное начало новому учебному году, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Темой конференции этого года стала «Система образования как пространство возможностей: вызовы, ориентиры, решения». В зале ДК собрались руководители образовательных организаций, педагоги, воспитатели, логопеды, социальные психологи.

В начале собравшиеся на пленарное заседание конференции подвели итоги минувшего учебного года. О достижениях округа рассказала заместитель главы городского округа Ступино Юлия Калинина.

«Система образования нашего округа очень неплохо выглядит на образовательном небосклоне Московской области. В этом году мы испытали триумф. На педагогическом форуме мы услышали результаты года, и наша школа № 9 вошла топ-3 лучших школ региона. За этим результатом стоит колоссальнейший труд, но много еще впереди, и будем стремиться занять первое место», — сказала Юлия Калинина.

Девятая школа в рейтинге образовательных организаций переместилась за год с пятого на второе место в Московской области.

«Продолжает работу наш Менделеевский класс. Необходимость нашего государства — раскрыть специальности инженерной направленности. Поэтому физика, химия, углубленная математика — те предметы, которым уделяем большое внимание. Математику в нашем образовательном комплексе мы начинаем преподавать с детского сада, то есть занятия в дошкольных группах ведутся по программе Петерсон», — рассказала директор школы № 9 Елена Семченко

Она также добавила, что углубленное изучение математики продолжается в первых и вторых классах. А с нового учебного года ждет новшество для седьмых классов.

«Новшество этого года заключается в том, что все седьмые классы будут обучаться по различному уровню математики. В пятых классах также уделяем большое внимание математике. Продолжаем работу с десятыми и одиннадцатыми классами. В нее включены — обучение по индивидуальным учебным планам и создание образовательных траекторий, которые помогают достичь высоких результатов на ЕГЭ и обеспечить успешное поступление наших выпускников», — добавила директор.

За подготовку школьников, получивших 100 баллов на ЕГЭ, а также участников и призеров заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, немало педагогов-предметников отметили на конференции почетными грамотами главы городского округа Ступино.

За профессионализм, успехи в деле воспитания и обучения подрастающего поколения и большой вклад в развитие системы образования муниципалитета почетными грамотами Министерства образования Московской области отметили ряд учителей, воспитателей и работников дополнительного образования.

Многие педагогические коллективы отметили благодарственными письмами окружного Совета депутатов за организацию работы по подготовке образовательных учреждений к новому учебному году.

Одно из секционных отделений конференции было посвящено актуальной теме — финансовой грамотности и безопасности в сфере цифровых технологий.

В завершении конференции был дан старт нового плодотворного и удачного учебного года учителям, детям, а также их родителям.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что в подмосковных школах на сегодняшний день работают 52 тыс. учителей. Каждый день они дарят ребятам знания, вдохновляют их на новые открытия и достижения, стараются делать уроки интересными.

Воробьев добавил, что власти Московской области стараются сделать все, чтобы областная система образования развивалась.