Старший помощник красногорского прокурора провела лекцию о схемах мошенничеств

Старший помощник красногорского прокурора Ольга Полчередникова провела лекцию о самых современных схемах мошенничества для ребят в Ильинской школе, передает пресс-служба прокуратуры.

Например, сейчас используют искусственный интеллект для подделки голосов родных и близких жертвы. Обманщики требуют срочно перевести деньги под предлогом ДТП или севшего телефона.

Роботизированная речь без пауз — признак фейка. Всегда перезванивайте родным напрямую по телефону, а не через мессенджеры.

Кроме того, используют «житейские» схемы: «доставка букетов» — так называют запрос адреса и кода для взлома личного кабинета «Госуслуг», или «замена электросчетчиков» — SMS-коды для кражи денег со счета в банке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.