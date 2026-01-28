Старший лейтенант Тараканов: «Герои Подмосковья» открывают новые возможности

Один из участников программы «Герои Подмосковья», ветеран СВО, старший лейтенант Игорь Тараканов рассказал РИАМО, что остался доволен обучением. По его словам, именно эта программа открыла новые возможности и дала реальные знания, которые пригодятся в дальнейшем развитии карьеры.

«Если говорить про участие в программе, то это не просто формальность. Она реально дает новые возможности. Во-первых, это новые знания, причем в широком смысле: что такое муниципальная и государственная служба, как все устроено, как принимаются решения. Плюс сам объем знаний более глобальный, можно сказать, на государственном уровне», — сказал Тараканов.

По словам участника программы, в прошлом он был руководителем в строительной сфере и там понимал, как и что устроено. Теперь он получил новые знания и перспективы дальнейшего развития.

О программе

По поручению президента РФ Владимира Путина в Московской области действует программа «Герои Подмосковья». Ключевая задача данного проекта — открыть для ветеранов специальной военной операции горизонты для приобретения новых компетенций, совершенствования лидерских качеств и содействия в построении профессионального пути в государственных структурах или коммерческих организациях.

Участие в программе, длящееся 12 месяцев, является бесплатным для всех, кто успешно прошел конкурсный отбор. Программа включает в себя четыре очно-заочных модуля и стажировку, в частности, в органах государственной власти и муниципальных образованиях. Весь процесс обучения сопровождается опытными наставниками.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев высказался о программе «Герои Подмосковья». Он заявил, что проект пользуется большой популярностью, потому что бойцам важно чувствовать поддержку, когда они возвращаются с фронта.

«Программа «Герои Подмосковья» очень востребована. Ребята, возвращаясь с линии боевого соприкосновения, зачастую ищут себя в обычной жизни, и мы должны подставить им плечо. Всегда приятно, когда рядом находится человек, который знает, чем и как можно помочь», — отметил Воробьев.

