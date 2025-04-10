Старшеклассников познакомят с Мытищинским колледжем

В рамках проекта «Профессионалитет» в Единый день открытых дверей, который продет в Подмосковье 12 апреля, Мытищинский колледж примет старшеклассников и их родителей, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Мероприятие состоится на площадках 36 колледжей и 2 вузов, объединенных в 17 образовательных кластеров по 12 ведущим отраслям экономики.

В Мытищинском колледже ребята смогут испытать сварочные тренажеры, узнают, как писать программы для станков, познакомятся с устройством 3D-принтера и лазерного маркиратора. Кроме того, для них подготовили квесты и викторины. А во время классного часа им расскажут о поступлении в среднее специальное учебное заведение. Организаторы считают, что получение подобного практического опыта помогает ребятам определиться с выбором будущей профессии.

Начало мероприятия — в 10.00. Мытищинский колледж, Олимпийский проспект, д. 17.

Ученик Домодедовской школы № 9 Максим Жуков в прошлом году вместе с мамой прошел курс Школы профориентации для родителей, реализуемый в городском округе.