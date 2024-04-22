Старшеклассники Солнечногорска познакомились с работой администрации

С административной работой «изнутри» ребят познакомили руководитель муниципалитета Константин Михальков и его заместители.

Знакомство началось с МЦУР, где школьникам не только презентовали работу системы в целом, но и показали детальную отработку вопросов на примере деревни Голубое.

В этот день старшеклассникам провели экскурсию в отделы по ЖКХ, транспорту и связи, кадрового обеспечения, а также в другие структурные подразделения администрации. Помимо этого, ребята, находясь вместе с главой округа и заместителями, приняли участие в рабочем совещании, основной темой которого стала подготовка к празднованию Дня Победы.

«Приглашать в администрацию неравнодушных школьников в преддверии Дня местного самоуправления стало уже хорошей и полезной традицией. Уверен школьникам такой живой и открытый формат знакомства с властью был интересен. Всегда ждем их в гости, а еще лучше, если через несколько лет они придут к нам уже в качестве молодых и способных специалистов», — прокомментировал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Завершилась встреча на одном из крупнейших предприятий округа — «Софос», где школьникам рассказали об его истории, а также продемонстрировали производственный процесс по изготовлению металлопластиковых изделий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что регион очень активно развивается. Региональные проекты поддерживаются федеральными властями.

«Подмосковье развивается очень активно. И Москва, и Подмосковье строятся, очень активная жизнь. Это заставляет нас реализовывать масштабные проекты», — сказал Воробьев.