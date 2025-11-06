Старшеклассники Шатуры написали этнографический диктант

5 ноября ученики 9-х и 10-х классов рошальской школы № 6 вместе с сотрудниками администрации округа проверили свои знания. За 45 минут нужно было ответить на 30 вопросов о культуре, традициях и истории народов России. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

«Эту просветительскую акцию мы на базе нашей школы проводим ежегодно. Проект знакомит с культурой народов, проживающих в Российской Федерации. Вопросы есть и простые, и довольно сложные — интересные и детям, и взрослым. После таких диктантов участники приходят домой и начинают искать информацию, ответы на те вопросы, на которые не смогли ответить. Это хорошо, это стимулирует к получению новых знаний о своей стране», — рассказала директор школы № 6 Светлана Германова.

Акция юбилейная, десятая по счету. Она стартовала в российских регионах накануне Дня народного единства.

Впервые этнодиктант написали в 2016 году по инициативе министерства национальной политики и молодежи Удмуртии, которые вдохновились тотальным диктантом по русскому языку. Сегодня из локальной площадки диктант превратился в масштабную акцию, в которой участвуют не только россияне, но и жители других стран.

Написать этнодиктант можно до 8 ноября в двух форматах: очно и онлайн — на официальном сайте акции.

Итоги диктанта будут подведены 12 декабря 2025 года, в День Конституции Российской Федерации, а каждый участник получит сертификат с указанием своих результатов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.