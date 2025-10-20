Старшеклассники Одинцовской школы № 5 узнали, как обезопасить себя от мошенничества

Встречу с учениками провела Снежана Колесникова — помощник Одинцовского городского прокурора. Она рассказала ребятам о частных схемах обмана через телефонные звонки или сообщения в мессенджерах и соцсетях.

По словам помощника прокурора, в последнее время интернет-мошенники все чаще предлагают подросткам легкий заработок. Они обещают большие проценты за переводы или услугу курьерами — доставку денег или карт. В результате, школьников вовлекают в преступные схемы.

Только за последний год в Одинцовском суде рассматривалось четыре уголовных дела. Молодые люди «попались на удочку» мошенников. В отношении подростков завели уголовные дела.

Снежана Колесникова напомнила школьникам, что никакие данные карты и трехзначный код на обратной стороне отправлять никому не нужно. Настоящие сотрудники правоохранительных органов и служб безопасности банка такую информацию никогда запрашивать не станут. Не стоит также и переходить по сомнительным ссылкам, которые приходят в личных сообщениях.