Старшее поколение Подмосковья приглашают обучиться компьютерной грамотности

До 24 октября жители Подмосковья старше 50 лет, а также люди с инвалидностью могут подать заявку для участия во Всероссийском конкурсе личных достижений в изучении компьютерной грамотности «Спасибо Интернету-2024». Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.

Конкурс проводится по номинациям: «Мои интернет-достижения»; «Моя общественная интернет-инициатива»; «Я — интернет-звезда»; «Семейная интернет-история»; Специальная номинация для преподавателей «Мои авторские разработки».

Работы принимаются до 24 октября 2024 года, итоги планируется подвести не позднее 25 декабря 2024 года. По итогам мероприятия будет составлен рейтинг самых активных регионов — участников конкурса.

Для участия необходимо подать заявку на сайте «Азбука интернета» в разделе «Конкурс» пункт «Заявка на участие», приложив свою конкурсную работу в соответствии с номинациями и две своих фотографии. Победителей определят члены конкурсной комиссии, в состав которой вошли представители «Ростелекома», Социального фонда России, Российской ассоциации электронных коммуникаций и АНО «Цифровая экономика».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.