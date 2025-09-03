Старшее поколение Павловского Посада в среду зарядилось энергией благодаря зумбе

Городской парк Павловского Посада в среду превратился в танцевальную площадку, где старшее поколение с удовольствием приняло участие в энергичной зумба-сессии. Яркое мероприятие собрало множество любителей активного отдыха, которые под ритмичную музыку танцевали, укрепляя здоровье и получая заряд позитива. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Организаторы отметили, что подобные занятия не только поддерживают физическую форму, но и способствуют социализации, даря участникам бодрость и хорошее настроение.

«Мы уделили особое внимание разработке доступных и безопасных упражнений, которые адаптированы специально для пожилых людей», — подчеркнула директор парка Ольга Петренко.

Участники с благодарностью отозвались о возможности активно и весело провести время на свежем воздухе в приятной компании.

Регулярные зумба-классы в городском парке Павловского Посада стали доброй традицией, позволяющей пожилым людям поддерживать здоровье и оставаться в тонусе. Эти занятия — прекрасный пример того, как можно сочетать физическую активность, общение и хорошее настроение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.