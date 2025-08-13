Старосты сельских населенных пунктов получили удостоверения в Ленинском округе

В администрации Ленинского городского округа провели собрание со старостами сельских населенных пунктов. Девять старост, недавно переизбранных на пятилетний срок полномочий, получили удостоверения. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Сельский староста имеет право писать официальные запросы в органы власти, представлять интересы жителей в различных инстанциях, решать общественно-значимые вопросы от лица населения», — рассказал начальник территориального управления администрации Ленинского округа Михаил Рассказов.

Документы вновь избранным представителям населения вручили председатель Совета депутатов Ленинского округа Станислав Радченко и заместитель главы муниципалитета Эдуард Арадушкин. Они поблагодарили сельских старост за конструктивную совместную работу.

«Вы всегда являетесь надежными помощниками в вопросе коммуникации между жителями и структурами администрации, своевременно доводите важную информацию до односельчан, взаимодействуете с теми, кому нужна помощь, — ветеранами, инвалидами, семьями участников СВО. Благодаря вашему неравнодушию и энтузиазму в сельских территориях воплощено в жизнь немало инфраструктурных и социальных проектов: отремонтированы дороги, установлены детские площадки, проведено благоустройство», — сказал Эдуард Арадушкин.

Станислав Радченко обратился к старостам с просьбой направлять предложения о том, на что обратить пристальное внимание при формировании бюджета на 2026 год.

Деятельность старост — общественная. Они не получают зарплату за свой труд, им только компенсируют расходы на мобильную связь и канцелярские затраты. Всего в Ленинском округе 46 сельских населенных пунктов, в 26 из них есть свои старосты, по остальным поселкам, деревням и селам ведется работа по привлечению неравнодушных жителей для выполнения этих важных функций.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.