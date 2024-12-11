Старосты мытищинских сел и деревень подвели итоги года
Фото - © Пресс-служба городского округа Мытищи
Встречу со старостами сельских населенных пунктов территориального управления «Пироговский» провел заместитель главы городского округа Мытищи Павел Нуштаев. Также на ней присутствовал депутат Совета депутатов округа Юрий Гончарук, передает пресс-служба администрации муниципалитета.
Встреча стала одновременно деловой и праздничной. Были подведены итоги работы в уходящем году, намечены планы на будущее.
«По-прежнему приоритетными остаются вопросы по очистке и состоянию дорог, благоустройству территорий, уличному освещению, модернизации и обустройству новых контейнерных площадок», — отметил Павел Нуштаев.
В завершение встречи всех старост поблагодарили за добросовестное отношение к исполнению общественных обязанностей и поздравили с наступающим 2025 годом.Эта встреча показала, что администрация округа и местные жители готовы работать вместе ради общего блага.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.
«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.