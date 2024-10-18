Старостам Зарайского округа вручили удостоверения

В Подмосковье подписали соглашение о сотрудничестве со старостами

В подмосковном Зарайске подписали соглашение о сотрудничестве со старостами населенных пунктов, сообщили в пресс-службе округа.

В торжественной обстановке глава городского округа Зарайск Виктор Петрущенко вместе с председателем правления Ассоциации старост Подмосковья Фёдором Степановым и председателем Совета депутатов Еленой Белкиной вручил удостоверения двадцати пяти избранным старостам сельских населённых пунктов.

Мероприятие состоялась в преддверии Дня сельских старост в администрации муниципалитета. Встреча ознаменовалась ещё одним знаковым событием — подписанием соглашения о взаимодействии между администрацией округа и Ассоциацией старост Московской области.

«Активные, неравнодушные, душой болеющие за свою малую Родину — теперь на них официально возложены полномочия представлять интересы жителей. Они как никто знают, какие проблемы на местах, в чем имеется потребность и всегда готовы взаимодействовать в их решении», — отметил Петрущенко.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.