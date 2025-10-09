Староста Сергиево-Посадской деревни вышел в финал конкурса «Лучший староста сельского населенного пункта»

Организатором конкурса выступила Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления при поддержке Правительства Московской области. В конкурсе приняли участие 648 старост из 56 муниципалитетов Подмосковья. В финал вышли 16 лучших. Их и пригласили в Москву на очный этап, где старосты делились опытом развития своих деревень и представляли инновационные проекты для улучшения жизни сельчан.

«В Напольском живет порядка 100 жителей и там прописано около 33 человек, а на постоянной основе всегда проживает около 50 человек. Глава округа Оксана Ероханова поддерживает нас и мы также стараемся откликаться на просьбы города: где-то помочь, а где-то поучаствовать», — сказал Юрий Емелин, староста деревни Напольское.

Так, благодаря поддержке муниципалитета сельчанам удалось реализовать ряд своих инициатив: в деревне было установлено новое освещение в рамках программы «Светлый город», проведен интернет, решается вопрос и с газификацией. Победа в конкурсе старост станет еще одной ступенькой к реализации инициатив по развитию деревни. Как отметил Николай Ханин, исполнительный директор Совета муниципальных образований Московской области, активная позиция и неравнодушие старост важны для развития Московской области и такую инициативу готовы поощрять.

Итоги конкурса объявят 23 октября, в официальный День сельского старосты. Победители будут награждены ценными призами, а лучшие решения рекомендованы для внедрения в других муниципалитетах.

