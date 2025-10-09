Староста из Ленинского округа поучаствовала в конкурсе «Лучший староста села»

Староста деревни Спасское Ленинского городского округа Алла Третьякова приняла участие в I областном конкурсе «Лучший староста сельского населенного пункта». Мероприятие, собравшее 684 участника из 56 муниципалитетов Подмосковья, стало площадкой для обмена опытом между сельскими управленцами. Об этом сообщает пресс-служба Ленинского городского округа.

«Сегодня с гордостью могу сказать, что вместе с жителями нам удалось совершить настоящую трансформацию. Особенно дорог нам отреставрированный памятник воинам-освободителям в деревне Спасское — это была не просто задача по благоустройству, а восстановление исторической памяти, дань уважения нашим предкам. Благодарим главу нашего округа Станислава Каторова за реализацию реконструкции. Каждая новая скамейка, цветочная клумба, пешеходная дорожка — это результат нашего общего труда и настойчивости. Освещение деревни стало особенно важным событием для всех жителей. Мы продолжаем работать над тем, чтобы Спасское становилось еще более комфортным для жизни», — отметила староста деревни Спасское Алла Третьякова.

Уточняется, что за 8 лет работы на посту старосты, куда ее ежегодно избирают местные жители, Алла Третьякова смогла кардинально преобразить деревню. Когда-то забытая территория на окраине округа, сегодня Спасское стало одном из примеров эффективного развития сельского поселения.

Конкурс, проводившийся впервые в регионе, нацелен укрепить институт старост, повысить статус сельских управленцев и выявить лучшие практики управления территориями. В течение нескольких недель участники представляли экспертному сообществу свои проекты и наработки, доказавшие эффективность в решении вопросов местного значения.

Финалисты представили разнообразные инициативы — от проектов по совершенствованию инфраструктуры до программ работы с населением. Особое внимание уделялось практическим результатам и эффективности взаимодействия с местными жителями и органами власти.

Торжественная церемония награждения победителя и лауреатов конкурса состоится 23 октября в День старосты Московской области. Лучшие управленцы получат денежные сертификаты, которые будут направлены на развитие их территорий.

Ранее губернатор Московской области отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте. А все, что касается коммунальных служб, безусловно, эта работа нами ведется, и дальше будет реализовываться опять же в технологическом режиме», — рассказал Воробьев.