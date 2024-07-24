Старост-иноагентов в Подмосковье будут лишать полномочий

В Мособлдуме в целом проголосовали за изменения в законодательстве, в соответствии с которыми старост сельских населенных пунктов со статусом иноагентов будут досрочно лишать полномочий, передает корреспондент РИАМО.

«Мы приводим наше региональное законодательство в соответствие с нормами федерального», — рассказал председатель комитета Мособлдумы по местному самоуправлению Владимир Барсуков.

Ранее Мособлдумой также были внесены изменения в законодательство, в соответствии с которыми иноагенты не могут принимать участие в выборах в Московской области.

«Все эти меры направлены на то, чтобы не допустить иностранного влияния. Это же и относится к старостам — они должны отвечать за интересы наших жителей, а не других государств», — добавил председатель комитета.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.