Старинные французские золотые монеты обнаружили на антикварном рынке в Москве

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Похищенные во Франции редкие золотые монеты нашли в Москве на антикварном рынке

В России обнаружена старинная коллекция золотых монет, ранее похищенная во Франции. Среди них — экземпляры, датируемые античной эпохой. Редкие монеты были найдены на одном из московских антикварных рынков, сообщает «Царьград» со ссылкой на официального представителя МВД РФ Ирину Волк.

Украденная во Франции коллекция старинных золотых монет была обнаружена в Москве сотрудниками ГУУР МВД России совместно с сотрудниками ФСБ России. Ранее эти монеты находились в историческом музее Сен-Реми, расположенном в городе Реймсе, рассказала она в своем Telegram-канале.

Французская сторона подтвердила факт кражи и сообщила, что охранник музея был осужден за это. Тем не менее, французским правоохранительным органам не удалось найти похищенные монеты.

После получения фотографий и детального описания украденных экспонатов российские силовики обнаружили и изъяли 79 монет в столичном антикварном магазине и у нескольких коллекционеров.

Государственный исторический музей провел экспертизу, которая подтвердила их высокую историческую и культурную ценность. Общая оценочная стоимость монет составляет 55 миллионов рублей.

«Решается вопрос о возврате коллекции на место постоянной экспозиции во Франции», — отметила Волк.