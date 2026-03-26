Старик женился на 16-летней сироте: пробник ЕГЭ по русскому языку возмутил россиян

Во время единой городской контрольной работы (ЕГКР), официального пробника предстоящего ЕГЭ, ученики 11 класса столкнулись с провокационным и отчасти странным произведением. В нем старик женится на 16-летней сироте через две недели после смерти жены.

Речь идет о произведении Павла Нилина «Старик Завеев». В центре сюжета пожилой сибиряк Егиазар Семенович Завеев, который в 62 года решил жениться на 16-летней девочке-сироте Евфросинье. Чтобы совершить задуманное, он выждал две недели после смерти супруги.

Чтобы текст выглядел более-менее приличным, организаторы ЕГЭ пошли на маленькую хитрость и прибавил к возрасту сиротки пару лет — так она стала совершеннолетней. В тексте на самом экзамене Евфросинье было уже 18 лет.

По этому тексту детям нужно было выполнить несколько тестовых заданий, в том числе написать сочинение, в котором важно вычленить позицию автора и найти два аргумента в ее поддержку. Также ученикам надо было ответить, согласны ли они с мнением писателя.

Согласно сюжету, односельчане осуждали старика Завеева за решение жениться на молодой девушке, а сама Евфросинья утверждала, что любит будущего мужа. Священник пытался отговорить и от свадьбы, но ничего не вышло. На праздник никто не явился, однако Завеев и молодая жена прожили счастливую жизнь. Девушка родила ему несколько детей.

Пользователи Сети возмутились выбором произведения для государственного экзамена. Один из них предложил в конце рассказа написать, почему педофилы — это плохо, а также вспомнить про файлы Эпштейна.

Одна из школьниц призналась, что ей попался этот текст на экзамене.

«Сидела с глазами по пять копеек. Текст просто отвратительный. Я решила не соглашаться с мнением автора и привела в пример Фенечку и Павла Петровича из „Отцов и детей“» — рассказала ученица.

