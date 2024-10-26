StarHit: стали известны новые имена любовниц актера Николая Караченцова

Известный актер Николай Караченцев около 50 лет жил вместе с Людмилой Поргиной, но в 2018 году стало известно, что у мужчины был 23-летний роман с балериной Еленой Дмитриевой. Оказалось, что у мужчины могли быть и другие любовницы, о них сообщает StarHit .

В 2005 году Караченцев расстроился новости о гибели тещи и попал в ДТП на машине. Ему сделали операцию на мозге, после которой он 26 суток был в коме. После выхода из нее, мужчину поддерживала Людмила Поргина. Он с ней обвенчался и жил вместе.

В 2017 году Караченцев снова попал в автомобильное ДТП. Во время него выяснилось, что у мужчина рак левого легкого. В октябре 2018-го он умер.

Поргина часто ревновала Караченцева, когда тот был жив. Весной 2018 года стало известно, что балерина Елена Дмитриева была любовницей мужчины на протяжении 23 лет.

В декабре 2018 года художница Екатерина Подколзина сказала, что в середине 1990-х у Караченцева с ней был роман. Тогда они вместе трудились над картиной.

В январе 2020 года артистка Наталья Лапина в студии «На самом деле» поведала, что встречалась с Караченцевым в 1989 году. Они были вместе несколько недель, после чего расстались.

В августе 2020 года певица Азиза сказала, что встречалась с Караченцевым в конце 1990-х. У них тоже якобы был роман.