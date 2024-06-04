Старейший благотворительный гольф-турнир России состоялся в Подмосковье

В Международный день защиты детей (1 июня) ГлавУпДК при МИД России провело в своем филиале «Москоу Кантри Клаб» (пос. Нахабино) XXVIII Международный благотворительный турнир по гольфу и праздничный семейный фестиваль. В этом, старейшем в нашей стране благотворительном турнире, приняли участие российские любители гольфа, в том числе и юниоры, а также зарубежные дипломаты.

В церемонии открытия турнира приняли участие: генеральный директор МИД России Алексей Островский, начальник ГлавУпДК Вячеслав Фатин, олимпийская чемпионка по гимнастике Вера Шиманская, олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Колесниченко и другие спортсмены, актеры и общественные деятели.

«Поздравляю с открытием очередного, уже с богатой историей, гольф-турнира, который объединяет людей, ведущих здоровый образ жизни, любящих спорт. Самое главное, что этот турнир влечет за собой подаренные жизни. В этом смысле, безусловно, данное спортивное мероприятие особенно отличается от всех других. И то, что сегодня здесь собрались люди, которые, осознанно играя в гольф, помогают своей благотворительностью нуждающимся — это особенно значимо», — поприветствовал гостей А.Островский, пожелав честной игры и побед сильнейшим из спортсменов.

«Для нас большая честь и ответственность проводить старейший в России благотворительный гольф-турнир. За десятилетия его проведения на помощь тяжелобольным детям уже было направлено более 100 миллионов рублей. Радостно видеть, что светлые цели турнира находят отклик в сердцах самых разных людей. Благодарю наших партнеров и всех собравшихся за неизменное внимание к нашей инициативе, за доброту ваших сердец, готовность помогать тем, кто так нуждается в заботе и участии», — отметил в своем обращении В.Фатин.

Кульминацией церемонии стало вручение благотворительных сертификатов. В этом году средства, собранные в рамках турнира, были переданы посланникам фондов «Вера», «Важные люди», «Дом с маяком», «Жизнь как чудо», а также благотворительного фонда Константина Хабенского, Школы-интернат МИД России и Караульского детского дома.

После начала турнира был дан старт и семейному фестивалю, который открыла бодрящая зарядка от Светланы Колесниченко. Помимо этого, для гостей праздника были подготовлены творческие, спортивные и развлекательные секции фестиваля. Насыщенная программа развернулась и в лектории, где состоялся показ анимационного сериала «Ася и Вася», а также встреча с писателем Александром Цыпкиным и мастер-класс по игре в Го.Фестиваль семьи, детства и здорового образа жизни прошел под звуки качественной современной музыки. И конечно, не обошлось без угощений.

В завершение насыщенного дня в «Москоу Кантри Клаб» состоялось награждение победителей турнира: Е.Орехова, Е.Слижова, С. Слижовой и Д. Ореховой. Второе место — у команды, в которую вошли: Нгуен Чунг Киен, Фам Тханг Лонг, Ха Хай Бинь, Нгуен Доан Хай. Бронзы удостоены Н.Викторов, С. Ляпшин, А.Пивинский, С. Пирогов. Лучшим играющим послом признан Чрезвычайный и Полномочный Посол Малайзии Чеонг Лун Лаи. Кроме того, в ходе награждения были отмечены спортсмены-юниоры София Сухинина и Аделя Ханяфина.

Реклама. ГлавУпДК при МИД России