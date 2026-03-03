Старайтесь ради детей: юрист призвала мужчин не скандалить при разводе

Она подчеркнула, что ссоры и оскорбления лишь усиливают напряжение и могут негативно сказаться на детях. По ее словам, в бракоразводном процессе важно не переходить на личности и искать внутренний ресурс для спокойного диалога.

«Оскорбления и скандалы при детях только усугубят ситуацию. Помните: бывшая жена — мать ваших детей, и от того, как вы будете общаться, зависит их психологический комфорт. Конструктивный диалог поможет быстрее решить все вопросы и начать новую жизнь. А юридические аспекты лучше доверить профессионалам — это позволит сосредоточиться на восстановлении внутреннего равновесия», — отметила Феттер.

Ранее адвокат Екатерина Белоусова разъяснила, что жилье, купленное до брака, не подлежит разделу при разводе. По ее словам, даже попытка оспорить право собственности может быть безуспешной, если действует брачный договор.

