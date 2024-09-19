Команда из Павловского Посада стала чемпионом международных соревнований

сегодня в 14:20

17 сентября на космодроме Байконур в Казахстане подвели итоги международных соревнований «Кубок космодрома Байконур» и этапа кубка мира FAI «Кубок Коркыт-Ата». На них команда из Павловского Посада стала чемпионом, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Команда СЮТ МОУ СОШ № 10 им. Валерия Федоровича Быковского стала обладателем многочисленных наград.

Преподаватель Андрей Щедров — чемпион Международных соревнований Кубка космодрома Байконур 2024 года, чемпион Этапа Кубка Мира.

Воспитанники Егор Шилов — бронзовый призер Международных соревнований Кубка космодрома Байконур среди юниоров, Артем Курбанов — чемпион Этапа кубка мира среди юниоров, серебряный призер Этапа кубка мира среди взрослых, Екатерина Лосева — бронзовый призер Этапа кубка мира среди юниоров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.