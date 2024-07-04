Станислав Каторов провел прием жителей ЖК «Южная Битца»

Прием жителей в формате выездной администрации состоялся в ЖК «Южная Битца» Ленинского городского округа. Встречу провели глава округа Станислав Каторов, его заместители и руководящие должностные лица муниципалитета. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«Выезд в территорию позволяет детально разобраться в вопросах, которые волнуют наших жителей. Такой формат очень удобен для людей — им не нужно никуда ехать и не нужно предварительно записываться, чтобы обратиться к нам напрямую», — сказал Станислав Каторов.

В ходе приема жители «Южной Битцы» задали вопросы, касающиеся строительства объектов социальной инфраструктуры, обслуживания многоквартирных домов, пешеходного и транспортного сообщения. Так, Майя Сакурова обратилась к главе с вопросом про открытие школы на 1550 мест.

«Откроем школу к 1 сентября. При этом ввести ее в эксплуатацию необходимо заранее — в начале августа, чтобы успеть получить лицензию», — сообщил глава округа Станислав Каторов.

Местный житель Александр Сачиков пришел, чтобы поблагодарить сотрудников профильного управления за помощь в наведении порядка на территории комплекса. По его просьбе здесь ранее установили дополнительные контейнеры, а также помогли с уборкой и озеленением территории.

Пришедшие на встречу жители отметили внимательное и доброжелательное отношение сотрудников администрации городского округа. Подобные мероприятия проводятся должностными лицами муниципалитета на регулярной основе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.