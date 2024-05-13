Станислав Каторов принял участие в торжественном митинге на Аллее Славы в Видном

Глава Ленинского округа Станислав Каторов принял участие в торжественных мероприятиях, посвящённых 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. На Аллее Славы в подмосковном Видном состоялся митинг в честь Дня Победы. Ее участниками также стали ветераны Великой Отечественной войны, заместители главы городского округа, депутаты местного Совета депутатов, представители городских организаций и предприятий, сообщила пресс-служба муниципального образования.

«День Победы — это священная дата для всех поколений россиян, ставшая символом беспрецедентного героизма и единения нашего народа. В ней есть частичка личной истории каждой семьи и каждого человека», — сказал Станислав Каторов.

Вместе с участником Великой Отечественной войны, представителями общественности и духовенства, жителями Ленинского округа Станислав Каторов возложил цветы к Вечному огню на Аллее Славы. Одними из приглашённых на торжественный митинг стали Борис Зарицкий и Владимир Безбожный, которым совсем в юном возрасте пришлось пережить кровавые бои Великой Отечественной войны.

«Я своими глазами видел тот ужас, что пришлось пережить нашей армии, в ту войну мы, жители села на реке Южный Бух, три года жили под оккупацией, жили в подвалах, потому что все наши дома были заняты немцами. Ощутить детство по-настоящему, к сожалению, нам не удалось», — сказал Зарицкий.

Когда наступила Великая Отечественная война Борису Зарицкому, родом из Одессы, было всего 3,5 года. Но, как говорит сам свидетель войны, воспоминания о той страшной битве, о героических поступках русских солдат остались отчетливыми и ясными.

Ранее Станислав Каторов в рамках празднования 9 мая принял участие в возложении цветов к стеле Защитникам Отчества в посёлке Развилка.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.