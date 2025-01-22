Станислав Каторов поздравил жительницу Видного, которой исполнился 101 год

Жительнице Видного Евгении Белоноговой, ветерану Великой Отечественной войны, исполнился 101 год. Навестить Евгению Владимировну и поздравить ее с днем рождения приехал глава Ленинского городского округа Станислав Каторов. Об этом сообщили в его пресс-службе.

«Был очень рад видеть Евгению Владимировну в добром здравии. Спасибо за жизнь ей и всем нашим ветеранам! Вы являетесь примером невероятной силы духа и преданности Отечеству. Мы все восхищаемся вашим подвигом», — приводятся в сообщении слова Станислава Каторова.

Именинница поделилась с главой Ленинского округа воспоминаниями о тех далеких событиях. Когда началась война, она была совсем юной. После окончания школы Евгения Владимировна отправилась на фронт, где служила водителем полуторки в 137 отдельном полку связи 46 Армии, а в 1942 году перешла на должность телефонистки. Начав боевой путь в Ростове, прошла с однополчанами Одессу и Румынию. В октябре 1945 года она завершила службу в звании ефрейтора, находясь под Веной. Награждена боевой медалью «За Отвагу».

После окончания войны, в 1946 году, Евгения Владимировна вышла замуж за Семена Ивановича, которого встретила на фронте, где оба служили в одном полку связи. В 1947 году поступила в нефтяной техникум в Грозном. После переезда в Видное работала на опытном заводе ВНИИГАЗ специалистом по приемке ОТК. Воспитала троих детей — двух сыновей и дочь. У Евгении Владимировны 11 внуков и 5 правнуков.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что каждая его встреча с ветеранами Великой Отечественной войны является целой историей жизни.

«Цените и чаще обнимайте ваших ветеранов», — подчеркнул Воробьев.