Станислав Каторов поздравил участницу ВОВ из Ленинского округа со 100-летием

«Евгения Владимировна прошла всю войну — сначала водителем полуторки, а затем телефонисткой. Она служила в рядах 137-го отдельного полка связи 46-й армии и внесла бесценный вклад в победу над врагом. В октябре 1945 года Евгения была демобилизована под Веной в звании ефрейтора. Для меня было большой честью встретиться с Еленой Владимировной, познакомиться с ее семьей и услышать рассказ о Великой Отечественной войне от нее самой», — сказал Станислав Каторов.

После войны Елена вышла замуж за Семена Ивановича, которого встретила на фронте. В мирное время Евгения Владимировна работала в Грозном на опытном заводе ВНИИГАЗ в должности специалиста по приемке ОТК. Ее семья — настоящая крепость счастья и любви: трое детей подарили ей 11 внуков и 5 правнуков.

Евгения Владимировна награждена медалью «За отвагу» и юбилейными медалями Великой Отечественной войны.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.