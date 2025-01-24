Станислав Каторов побывал на Московском газоперерабатывающем заводе в Развилке

Московский газоперерабатывающий завод (МГПЗ) в поселке Развилка ведет свою деятельность более семидесяти лет, пройдя путь от головного предприятия по сжижению природного газа в Центральной части России до современного производителя широкого спектра газовой продукции. Сегодня это один из ведущих заводов в своей отрасли. Планы по дальнейшему развитию руководство предприятия обсудило на встрече с главой Ленинского городского округа Станиславом Каторовым, посетившим территорию МГПЗ. Об этом сообщает пресс-служба главы Ленинского городского округа.

В цехах Московского газоперерабатывающего завода выпускается внушительный объем и ассортимент газовой продукции: это технические газы, широко применяемые в различных отраслях промышленности и сельского хозяйства; бинарные и многокомпонентные газовые смеси, эксимерные газовые смеси, эффективно используемые в медицине, а также чистые газы — азот, аргон, водород, гелий, метан.Ежегодно на предприятии производят более 80 тысяч баллонов газовой продукции. Завод является одним из крупнейших производителей поверочныхгазовых смесей государственных стандартных образцов и имитаторов природного газа.

В 2024 году на территории завода была открыта химико-аналитическая лаборатория для проведения анализов сжиженного и компримированного природного газа, которая стала четвертой такой лабораторией в стране. Еще немаловажное направление — выпуск газозаправочных колонок для автомобильных газонаполнительных компрессорных станций. С 2018 года завод активно участвует в запуске новых построенных газозаправочных объектов. В настоящее время рассматривается возможность запустить на базе завода производство автомобилей на газомоторном топливе.

«Мы активно проводим философию перевода транспорта с нефтяного топлива на газомоторное — такие автомобили по многим показателям, прежде всего экономическим и экологическим, значительно превосходят и традиционные авто на бензине, и электромобили. В связи с этим мы хотим создать на территории завода зону инновационного развития, где совместно с компанией „Автотор“ планируем наладить сборку газобаллонных автомобилей, гибридных автомобилей и электромобилей», — рассказал генеральный директор предприятия Александр Иванович Клевлин.

Завод «Автотор», расположенный в Калининграде, за 30 лет своей деятельности наработал колоссальный опыт по сборке автомобилей. В последние годы он активно принимает участие в программе «Газпрома» по увеличению выпуска машин на компримированном природном газе.

«К настоящему времени мы наладили выпуск двух моделей автомобилей на газовом топливе, которые нашли спрос на авторынке, сейчас разрабатываем еще две новые машины на компримированном природном газе, параллельно идет работа по выпуску легкого коммерческого транспорта на данном топливе, а также по созданию гибрида — электромобиля с генератором на метане. На площадке Московского газоперерабатывающего завода мы планируем наладить выпуск двух типов автомобилей — всех видов машин на компримированном природном газе, а также компактных электромобилей, используемых в городской доставке и востребованных в Москве и Московской области», — сказал заместитель технического директора компании «Автотор» Сергей Наджаров рассказал об этом направлении и планах по расширению производства.

Производство газобаллонных автомобилей — не единственное новое направление, которое планирует развивать Московский газоперерабатывающий завод. Руководство компании рассказало о планах по внедрению инновационных технологий малотоннажной металлургии, основанной на восстановлении железа в водородной среде и позволяющей получить стали и сплавы высокого качества, которые сейчас приобретаются за рубежом.

«Мы рассматриваем возможность реализации двух проектов. Первый — получение водорода методом плазменного пиролиза, позволяющее выделить на выходе собственно водород и углерод, который также может использоваться в различных отраслях. Второй проект — прямое восстановление железа в полученной водородной среде, себестоимость которого будет ниже, чем железо, полученное путем доменного восстановления», — рассказал Александр Клевлин.

Предложенные направления развития были полностью поддержаны главой округа, он обсудил с руководством детали проектов и пути взаимодействия. Для гостей предприятия провели экскурсию по территории завода, в ходе которой они познакомились с его историей и процессом производства продукции.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.