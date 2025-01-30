Станислав Каторов наградил священнослужителей Видновского благочиния

Собрание духовенства Видновского благочиния прошло в храме Александра Невского в Ленинском округе. Почетными гостями мероприятия стали глава муниципалитета Станислав Каторов и председатель местного Совета депутатов Станислав Радченко. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.

«Уважаемые отцы, я каждому из вас хочу сказать слова благодарности за всё, что вы делаете не только по своей основной службе, но и за ваш вклад в общественную жизнь Ленинского округа, за духовное воспитание молодежи и за то, что вы делаете для наших бойцов. Я знаю, многие из вас ездят на передовую, привозят гуманитарную помощь, молятся. Это очень важно для них. Огромное спасибо вам!» — приводятся в сообщении слова главы Ленинского округа Станислава Каторова.

В пресс-службе рассказали, что совещание духовенства началось с торжественного богослужения, которое возглавил Благочинный церквей Видновского округа иеромонах Софроний (Горохольский). Каждый из присутствующих помолился о мире, благополучии и о здравии. В продолжении встречи глава Ленинского округа отметил священнослужителей муниципальными наградами за активную работу по сохранению традиций Русской Православной Церкви и духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения.

«В прошедшем году мы совместно потрудились на ниве нашего церковно-государственного служения. Наши отцы ходят в школы, детские сады, проводят духовные беседы с воспитанниками, занимаются благотворительностью. Сегодня мы с божьей помощью совершили благодарственный молебен Спасителю. И, по благословению священноначалия, я хочу вручить церковные награды», — сказал иеромонах Софроний.

Благочинный также вручил архиерейские награды мирянам, внесшим особый вклад в дело распространения православной культуры в подмосковном Ленинском округе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.