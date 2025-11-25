Стало известно, зачем в РФ меняют правила определения числа платных мест в вузах

Кандидат социологических наук, руководитель отдела организации приема абитуриентов МГПУ Евгений Татаринцев разъяснил, почему министерство науки и высшего образования РФ внесло коррективы в порядок установления числа мест с оплатой обучения в вузах.

По словам Татаринцева, решение правительства РФ об утверждении новых правил определения количества платных мест в университетах имеет ключевое значение. Существенным нововведением является четкий список образовательных программ, для которых вводится ограничение.

«Если раньше образовательные организации, вузы, в частности, устанавливали самостоятельно эту планку, то теперь эта планка по ряду направлений, утвержденных в перечне, будет устанавливаться уже министерством. Это самый принципиальный момент. Как это будет работать, насколько серьезно изменится положение, покажет практика», — рассказал в эфире радио Sputnik Татаринцев.

Эксперт считает, что эти изменения назрели по двум причинам. Во-первых, наблюдается тенденция к усилению ориентации подготовки кадров на потребности экономики. Во-вторых, увеличение приема на платной основе затрагивает вопрос качества подготовки специалистов.

По словам Татаринцева, ни для кого не секрет, что некоторые коммерческие вузы могли принимать абитуриентов с недостаточной подготовкой, стремясь к увеличению численности студентов любой ценой. Далее существовала возможность перевода из одного вуза в другой. Эта возможность, вероятно, сохранится, но воспользоваться ею станет сложнее.

