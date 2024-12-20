Стало известно, зачем россияне наряжаются на новогодние корпоративы

Опрос Sokolov и Lamoda показал, что большинство россиян (59%) стремятся хорошо выглядеть на корпоративах для собственной уверенности, а не ради одобрения коллег. При этом лишь 45% вообще любят такие мероприятия, мужчины чаще их пропускают (21% против 4% женщин). Идеальный корпоратив — фуршет с музыкой, танцами и вкусной едой, сообщает Сноб .

Мотивация выбора наряда неоднозначна. 16% опрошенных хотят произвести впечатление на коллег противоположного пола, 8% — конкурировать с коллегами своего. Женщины чаще (39%) покупают новые наряды специально к корпоративу, обновляя гардероб по необходимости (49%). Мужчины более практичны. 45% респондентов используют имеющиеся вещи. Популярный женский выбор — коктейльные и вечерние платья (52%), мужская классика — брюки и рубашки (25%). Интересно, что 15% мужчин выбирают спортивный стиль.

Аксессуары важны для 55% опрошенных. Мужчины подбирают их под наряд, женщины — с учетом дальнейшего использования. Бюджет на новогодний образ скромен: 42% готовы потратить 5000-10000 рублей, 40% — до 5000. Расходы женщин выше, чем у мужчин.

Новогодний шопинг на Lamoda подтверждает тенденции: в ноябре–декабре резко вырос спрос на платья, жакеты, туфли и бижутерию у женщин, а у мужчин — на пиджаки, жилеты, галстуки и бабочки. Это наглядно демонстрирует подготовку к корпоративным праздникам.