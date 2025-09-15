Стало известно, за сколько ИИ сможет обзвонить все население Земли

Директор по разработке компании Neuro.net Мария Бых рассказала, что голосовые помощники на базе искусственного интеллекта способны обзвонить 8,2 млрд человек за шесть суток при идеальных условиях, сообщает Газета.ru .

Современные голосовые ассистенты на базе искусственного интеллекта работают быстрее человека: если человеку требуется 200 миллисекунд для ответа в диалоге, то языковая модель GPT-4 справляется с этим менее чем за 100 миллисекунд. По оценке эксперта, при одновременном ведении 1 млн разговоров обзвон 8,2 млрд человек занял бы около 6 суток непрерывной работы.

Бых отметила, что на практике сроки могут увеличиться до нескольких месяцев из-за технических и юридических ограничений: не у всех есть телефоны, часть звонков не проходит, а законы многих стран ограничивают время и количество контактов. Кроме того, разница часовых поясов и необходимость повторных попыток дозвона усложняют задачу.

Для реализации такого масштабного обзвона необходима распределенная облачная инфраструктура, способная поддерживать миллионы параллельных соединений. Важную роль играют технологии распознавания и синтеза речи, а также многоязыковые модели, учитывающие акценты и диалекты. По словам Бых, для обзвона всего населения планеты потребовались бы мощности, сопоставимые с крупнейшими мировыми телеком-операторами и IT-компаниями.

Эксперт подчеркнула, что сегодня государственные системы экстренного оповещения и бизнес-кампании уже способны связываться с миллионами людей за короткое время. Однако, по ее мнению, будущее массовых обзвонов — за персонализированной коммуникацией, когда искусственный интеллект учитывает язык, расписание и предпочтения каждого абонента. Бых добавила, что глобальный обзвон пока остается мифом, но национальные системы уже работают эффективно.