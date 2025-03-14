Стало известно, в каком формате хотят провести «Бессмертный полк» в Петербурге

Беглов: «Бессмертный полк» в Петербурге может пройти офлайн в 2025 году

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в программе «Петербург. Новый взгляд» на телеканале «78» рассказал, что шествие «Бессмертного полка» в Северной столице может пройти в офлайн-формате в 2025 году, сообщает «Бриф24» .

По словам главы города, власти сделают для этого все необходимое.

Беглов подчеркнул, что в Смольном будут наблюдать за обстановкой. Окончательное решение о проведении мероприятия будет принято непосредственно перед празднованием 9 Мая.

Стоит отметить, что акция «Бессмертный полк» стала традиционной для России и проводится ежегодно в День Победы на протяжении более 10 лет, начиная с 2012 года.