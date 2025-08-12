Стало известно, в каких городах России чаще всего покупают украшения

Исследование SOKOLOV и hh.ru показало, что жительницы Калининграда, Саратова и Волгограда больше всего тратятся на покупку украшений, передает «Газета.Ru» .

Аналитики сравнили медианные значения предлагаемых зарплат из вакансий на hh.ru и расходы женщин на ювелирные украшения в разных городах страны — на основе медианного чека в магазинах SOKOLOV — и узнали, в каких регионах женщины чаще всего балуют себя украшениями.

Женщины стали активнее покупать ювелирные украшения в розничных магазинах: за первое полугодие 2025 года продажи в России выросли на 7%, а медианный чек увеличился на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Чаще всего женщины приобретали серьги — на них пришлось 31% от всех продаж. На втором месте — кольца (28%), на третьем — цепи (14%). Самыми популярными вставками в украшениях стали бриллианты, фианиты и другие драгоценные камни.