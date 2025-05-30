Стало известно, со скольки лет россияне отпускают детей одних на улицу

Стало известно, что большинство россиян считают, что несовершеннолетних детей нельзя отпускать на улицу одних раньше поступления в школу, сообщает kp.ru .

Согласно результатам опроса, 25% респондентов уверены, что дети не должны гулять одни на улице до 8-10 лет. Только после уже поступления в начальную школу, вполне можно разрешать им гулять одним во дворе.

Отмечается, что еще 26% опрошенных считают, что отпускать одних на улицу можно детей в возрасте 10-13 лет, так как в этом возрасте дети уже более сознательные и самостоятельные после перехода в среднюю школу.

Также каждый пятый россиянин заявил о том, что до 13-15 лет отпускать детей одних на улицу нельзя. Особенно в больших городах, по мнению опрошенных, до подросткового возраста дети должны находиться под присмотром.

Другая часть респондентов, 20% не оставляют детей в одиночестве до 16-18 лет. Так, 8% считают, что дети могут гулять одни в небольших поселениях и деревнях с 6-7 лет, а еще 1% — даже с 4-5 лет.

«Во двор можно смело отпускать с 6-7 лет. Пошел в школу — учись самостоятельности. Тем более, гаджетов куча для контроля сейчас есть», — заявил один из участников опроса.