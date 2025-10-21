Стало известно, сколько россиян воспринимают точку в сообщениях как злость

Аналитики из Rambler&Co провели опрос на тему, как россияне относятся к особенностям цифрового общения. Результаты исследования показали, что каждый десятый гражданин страны считает, что, если собеседник ставит точку в конце предложения, значит, он злится, пишет RT .

При этом выяснилось, что для большинства респондентов (52%) точка в конце фразы не несет никакой смысловой нагрузки. 28% опрошенных заявили, что не акцентируют внимание на подобных деталях, в то время как для 20% это выглядит подозрительно: каждый десятый (10%) расценивает точку как выражение злости или безразличия, другие 10% видят в этом излишнюю формальность.

Подчеркивается, что для многих пользователей смайлы и восклицательные знаки являются способом выразить эмоции, но они должны использоваться в умеренном количестве. Так, 45% стараются быть сдержанными в их использовании, 24% почти не употребляют их, а 18%, напротив, активно добавляют для большего оживления переписки. 13% респондентов отметили, что адаптируются под стиль собеседника: если он активно использует восклицания, то они поступают так же.

В компании добавили, что многие имеют свои собственные правила ведения переписки. 26% стараются ответить на все сообщения, даже если ответ будет кратким, такое же количество опрошенных (26%) всегда реагируют на сообщения при помощи эмодзи. 24% избегают длинных текстов и голосовых сообщений, 16% считают, что не стоит выяснять личные отношения в онлайн-переписке, а 8% стараются не разделять фразы на слишком короткие строки.

Эксперты отмечают, что большинство пользователей внимательно относятся к содержанию своих сообщений. 62% сразу же исправляют ошибки и опечатки, 15% делают это только тогда, когда смысл текста искажается, 14% не обращают на это внимания, а 9% предпочитают не тратить на это время.

Согласно данным исследования, для большинства опрошенных (53%) важна грамотность, а не скорость ответа. В опросе участвовали свыше 90 тысяч пользователей Сети.

