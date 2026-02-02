Стало известно, сколько россиян верит в наступление конца света

Жители России заявили о своей убежденности в наступлении апокалипсиса. Вопрос остается только в том, когда он настанет. 28% россиян считают, что конец света определенно будет, пишет kp.ru .

Прошло 115 лет со дня рождения Ванги. Несмотря на отсутствие научного фундамента в ее пророчествах, немалая часть из них продолжает реализовываться. Ясновидящая предсказывала как позитивные события, так и катастрофы, несчастья и даже гибель всего живого.

Треть граждан России выразила уверенность в реальности апокалипсиса. Хотя в различных системах летоисчисления указываются разные сроки, опрошенные полагают, что рано или поздно пророчество исполнится. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного редакцией издания.

В частности, 28% принявших участие в опросе россиян утверждают, что верят в наступление конца света. Они подчеркивают, что ничто не вечно в этом мире, следовательно, всему существующему когда-нибудь придет финал.

Тем не менее, 68% россиян придерживаются позиции, что апокалипсис не произойдет никогда. По их мнению, смена одного явления другим — это не конец. Возникнет иная жизнь, другая история, и так без конца.

Оставшиеся 4% выбрали вариант «иное». Они отметили, что все зависит от определения понятия «конец света» и что для них это сложная дилемма, не имеющая однозначного решения. В общей сложности в опросе поучаствовали 6,1 тыс. человек.

