Стало известно, сколько россиян в детстве писали письма Деду Морозу

39% россиян сообщили, что в детстве отправляли послания Деду Морозу. Соответствующие данные были получены в ходе опроса, который приурочен к 18 ноября, когда в России отмечается день рождения этого зимнего волшебника, сообщает kp.ru .

Участники опроса с теплотой вспоминали, как доверяли свои заветные мечты, изложенные на бумаге, родителям для передачи адресату. Некоторые даже упоминали необычные способы отправки, например, хранение письма в морозильной камере.

В то же время значительное большинство (60%) опрошенных заявили, что никогда не писали писем Деду Морозу. Однако многие из них находили другие способы поделиться своими желаниями — устно, через родителей или иными «волшебными» методами.

Среди опрошенных нашлись и те, кто не верил в существование доброго дедушки с подарками, поэтому и не писал писем. В некоторых семьях родители открыто дарили подарки, а в других эта традиция отсутствовала вовсе.

Оставшийся 1% выбрал вариант ответа «другое». Некоторые рассказали, что писали письма всего несколько раз, и эта традиция не прижилась, другие, напротив, начали писать письма Деду Морозу уже во взрослом возрасте.

