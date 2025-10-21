Стало известно, сколько россиян складируют дома ненужные вещи

Аналитики компании Level Group провели опрос и проанализировали его, что позволило установить различия в потребительском поведении россиян, принадлежащих к разным поколениям. Оказалось, что молодое поколение не хранит дома старые вещи, в то время как более старшие россияне, наоборот, с трудом расстаются с тем, что уже давно потеряло свою ценность, пишет RT .

Выяснилось, что для большинства представителей поколения альфа (рожденных после 2010 года) не свойственно стремление к накопительству: более четверти (26%) легко избавляются от ненужных предметов и игрушек.

Каждый пятый ребенок (21%) часто просит родителей утилизировать старые или сломанные вещи, отдавая предпочтение избавлению от неисправного предмета, нежели его хранению «на всякий случай». При этом почти каждый пятый (18%) показывает осознанное нежелание накапливать вещи и избегает захламления.

Эксперты отмечают, что, несмотря на общую тенденцию, у многих детей сохраняется тесная эмоциональная связь с вещами. В частности, 28% родителей сообщили, что их ребенок предпочитает хранить вещи в качестве памятных сувениров и с трудом с ними расстается. Еще 20% указали на ярко выраженную эмоциональную привязанность к конкретным предметам.

В то же время россияне старшего возраста демонстрируют противоположную тенденцию: каждый третий (29%) сохраняет ненужные вещи, которыми не пользуется, из-за нежелания с ними расставаться.

Согласно данным исследования, треть россиян (28%) хранят неиспользуемые вещи из-за нехватки времени на их разбор и утилизацию. Еще 16% сохраняют вещи, надеясь, что они когда-нибудь снова понадобятся. Лишь 13% опрошенных регулярно избавляются от ненужного, а 15% утверждают, что вообще не приобретают лишних вещей.

Клинический психолог Дарья Новикова объясняет, что поколение X и миллениалы часто ассоциируют вещи с ощущением защищенности и стабильности.

Зумеры и альфа, в свою очередь, выросли в эпоху цифровых технологий, где наибольшую ценность представляет опыт, а не владение. Для них важнее мобильность, легкость и возможность выбора в моменте, а не накопление. Поэтому прощание с вещами для них — это не потеря, а закономерный этап движения вперед, подчеркнула специалист. В опросе приняли участие более 1,2 тыс. граждан России.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.