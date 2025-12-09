Стало известно сколько россиян продлили новогодний отдых
Всего 9% работающих россиян планируют в 2026 году продлить официальные новогодние каникулы за счет отпуска или отгулов, сообщает РБК.
Таковы результаты опроса сервиса по поиску работы SuperJob, проведенного среди 1600 трудоустроенных граждан старше 18 лет. Официальные нерабочие дни в следующем году продлятся с 31 декабря по 11 января.
Согласно данным исследования, три четверти респондентов (75%) не собираются присоединять к этим 12 дням дополнительный отдых. Лишь 7% планируют взять отпуск в конце декабря 2025 года, а 2% — сразу после каникул, с 12 января. Еще 16% пока не определились с решением. Мужчины и молодежь до 35 лет чаще других готовы к дополнительным выходным, особенно перед праздниками.
Отношение к таким решениям среди коллег в целом спокойное или положительное: 54% относятся нейтрально, а 27% — одобрительно. Негативную реакцию проявляют лишь 8%, в основном женщины и люди старше 45 лет. Для сравнения, в 2024 году, когда каникулы длились 11 дней, продлить их хотело 16% опрошенных, а в 2023 году — только 7%.
