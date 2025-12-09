Стало известно сколько россиян продлили новогодний отдых

Всего 9% работающих россиян планируют в 2026 году продлить официальные новогодние каникулы за счет отпуска или отгулов, сообщает РБК .

Таковы результаты опроса сервиса по поиску работы SuperJob, проведенного среди 1600 трудоустроенных граждан старше 18 лет. Официальные нерабочие дни в следующем году продлятся с 31 декабря по 11 января.

Согласно данным исследования, три четверти респондентов (75%) не собираются присоединять к этим 12 дням дополнительный отдых. Лишь 7% планируют взять отпуск в конце декабря 2025 года, а 2% — сразу после каникул, с 12 января. Еще 16% пока не определились с решением. Мужчины и молодежь до 35 лет чаще других готовы к дополнительным выходным, особенно перед праздниками.

Отношение к таким решениям среди коллег в целом спокойное или положительное: 54% относятся нейтрально, а 27% — одобрительно. Негативную реакцию проявляют лишь 8%, в основном женщины и люди старше 45 лет. Для сравнения, в 2024 году, когда каникулы длились 11 дней, продлить их хотело 16% опрошенных, а в 2023 году — только 7%.

