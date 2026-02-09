Стало известно, сколько россиян делают покупки под влиянием онлайн-рекламы

Исследование, проведенное Авито Рекламой и Авито Товарами, было направлено на то, чтобы выяснить, как онлайн-реклама воздействует на покупательское поведение россиян в возрасте от 18 лет и старше. Более 40% опрошенных признают влияние рекламы на их решения о покупке. Примечательно, что в прошлом квартале половина респондентов совершила приобретение в течение нескольких дней после просмотра рекламы. Остальные 50% не сделали спонтанных покупок, увидев рекламу, за последние три месяца, сообщает «Бриф24» .

Наибольшее число покупателей (71%) приняли решение о покупке в течение нескольких дней после просмотра рекламы на различных маркетплейсах и сайтах с объявлениями. Социальные сети занимают второе место по этому показателю, привлекая 23% покупателей. Мессенджеры и поисковые системы расположились на третьем месте (21%). Рекламный контент в интернет-магазинах мотивировал к покупке 20% участников опроса, а на видеоплатформах — 19%.

Что касается соответствия интересам респондентов, реклама на сайтах объявлений и маркетплейсах оказалась наиболее релевантной для 76% опрошенных. Далее следуют соцсети и поисковики с показателем 21%, а также мессенджеры и видеоплатформы с 20%. Реклама в интернет-магазинах была сочтена соответствующей потребностям 18% участников, в то время как для 3% респондентов рекламный контент оказался не связан с их интересами.

Директор Авито Рекламы Яков Пейсахзон подчеркнул, что онлайн-реклама оказывает комплексное воздействие на потребителя на всех стадиях выбора. Он отметил, что пользователи, предпочитающие платформы для поиска и сравнения товаров и услуг, демонстрируют готовность к совершению покупок.

Наиболее значимое влияние на принятие решения о покупке оказывают видеоролики (44%), баннерная реклама на сайтах и в приложениях (30%), а также реклама в мессенджерах (22%). Почтовые рассылки и интеграции в развлекательные шоу отметили по 11% россиян, рекламу с игровыми элементами — 9%, а аудиорекламу — 7%.

О покупках в офлайн-магазинах сообщили 22% респондентов, на официальных сайтах брендов или торговых сетей — 19%, в социальных сетях — 13%, а в мессенджерах — 12%. Было установлено, что реклама чаще побуждает женщин к покупке косметики и парфюмерии (52%), товаров для дома и ремонта (33%) и повседневной одежды (30%). Мужчины же чаще приобретали электронику и гаджеты (40%), товары для дома и ремонта (36%) и повседневную одежду (28%).

Коммерческий директор Авито Товаров Алексей Ли отметил, что реклама на площадках электронной коммерции напрямую влияет на покупательское поведение. По данным платформы, за последние три месяца все участники исследования совершали покупки на маркетплейсах и сайтах объявлений после взаимодействия с рекламой.

