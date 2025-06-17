Стало известно, сколько нижегородцы потратят на школьные выпускные

До выпускных вечеров осталось совсем немного времени. Для родителей это не только важный момент, но и ощутимые финансовые вложения. Социологические исследования показывают, что общие затраты на одного выпускника в 2025 году могут варьироваться от 50 до 60 тысяч рублей. Однако, в среднем, нижегородцы планируют потратить на праздник для выпускника 11 класса от 17 до 20 тысяч рублей, а для 9-го класса — от 12 до 15 тысяч рублей, сообщает pravda-nn.ru .

Формат выпускного

Особенно тщательно родители выбирают место проведения торжества. Старшеклассники обычно отдают предпочтение ресторанам или ночным клубам. Самые популярные и востребованные заведения бронируют за год. Средняя стоимость составляет около 3500 рублей на человека. В наиболее престижных местах могут потребовать депозит за аренду зала целиком. К этому необходимо добавить расходы на услуги ведущего. Его гонорар может достигать 65–70 тысяч рублей.

Также следует учитывать затраты на музыкальное сопровождение. Все чаще на выпускные приглашают музыкальные группы или сольных исполнителей, которые, несомненно, добавят атмосферы празднику, но и увеличат расходы.

Еще одна популярная тенденция — проведение выпускного на теплоходе. Аренда на четыре часа обойдется не менее чем в 6500 рублей с человека. В эту сумму включены не только аренда судна и банкет, но и услуги ведущего, развлекательная программа, фото- и видеосъемка. Выпускники прошлых лет в восторге от такого формата празднования.

Другой тренд, более распространенный среди выпускников 9 классов, — организация праздника на турбазе или в загородном комплексе, где можно арендовать беседку или шатер. Там доступны шашлыки, костер и дискотека.

Обязательным элементом программы выпускного вечера являются развлечения. Шоу-балет сделает вечер более ярким, но за 5-минутное выступление придется заплатить около 5000 рублей. Стоимость лазерного шоу начинается от 15 тысяч рублей, примерно столько же стоит фаер-шоу, а организация салюта — от 20 тысяч рублей. Вариантов развлечений существует огромное количество. Выбор зависит от предпочтений выпускников и финансовых возможностей их родителей.

Одежда для выпускного

Но на чем точно не экономят ни дети, ни родители, так это на нарядах. На выпускника 11 класса костюм обойдется примерно в 18 500 рублей, для 9 класса — 15 500 рублей. Наряд для девочки выйдет дороже — около 21 тысячи рублей закладывают на одиннадцатиклассницу и 14 500 — на девятиклассницу. Сюда же нужно добавить расходы на прическу, макияж и маникюр. Таковы результаты опроса, проведенного сервисом SuperJob.

Что изменилось

Если сравнивать выпускной-2025 с тенденциями прошлых лет, то, пожалуй, ушла мода на лимузины, бумажные альбомы уступили место цифровым, а выпускницы все чаще отказываются от пышных бальных платьев в пользу коктейльных моделей и брючных костюмов, которые можно будет носить и после выпускного.

Впрочем, главное остается неизменным: выпускники непременно встретят вместе рассвет новой взрослой жизни.