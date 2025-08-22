Стало известно, с каким настроением россияне встречают эту осень

Популярными сервисами в России, а именно Одноклассники, Новости Mail и Здоровье Mail (проекты VK), был проведен опрос среди россиян об отношении к осени. Результаты опроса показали, что большинство жителей (56%) положительно относятся к этому времени года, а другая часть (44%) либо нейтральны, либо относятся негативно, сообщает «Газета.ru» .

С приходом осени только у 11% россиян настроение и самочувствие остаются прежними, остальные отмечают перемены: большинство испытывает ностальгию или грусть (55%), часть становится спокойнее (27%), некоторым становится хуже — упадок сил и настроения (16%) или усталость (15%), а небольшие группы чувствуют прилив энергии (12%) или радость (11%).

Готовятся к осени все по разному, а некоторые вообще не готовятся (47%), 15% строят планы на различные хобби или творчество, 14% записывают цели на этот период, а также обновляют гардероб. 11% подготавливают различные сезонные рецепты, около 10% обустраивают свой дом для создания уюта или изучают что-то новое. 8% жителей стараются продлить летнее время, уезжая в другие теплые края, а оставшиеся 7% готовят список фильмов и книг на грядущую осень.

Для укрепления иммунитета перед холодами 46% респонденты увеличивают потребление овощей и фруктов, 36% проводят больше времени на свежем воздухе, 17% принимают витамины, 13% занимаются спортом, 11% стараются больше отдыхать, 8% посещают баню или сауну, а 5% закаляются. При этом 31% никак не готовятся в плане здоровья.