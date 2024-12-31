Стало известно расписание парков Домодедово на 3–5 января и на «Забег обещаний»

Команда парков Домодедово подготовила на новогодние праздники программу увлекательных мероприятий для детей и взрослых. В программе с 30 декабря по 5 января игры, мастер-классы, интерактивы и многое другое, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Парк «Елочки» приглашает в пятницу на встречу в волонтерский клуб с 17:00 до 17:30, а с 17:30 до 18:00 — на мастер-класс по аниматорскому искусству. В субботу с 12:00 до 12:30 вас ждут подвижные игры, с 12:30 до 13:00 — спортивная игровая программа, а с 16:00 до 16:30 — вечерняя развлекательная программа. Воскресенье порадует посетителей парка подвижными играми с 12:00 до 12:00, спортивной программой с 12:30 до 13:00, а также вечерней программой с 16:00 до 16:30.

Лесопарк «Городской лес» приглашает в субботу с 9:00 до 9:30 на забег «5 верст», с 11:00 до 11:20 — на детскую игровую программу, а также всех посетителей ждет викторина «Загадки леса» с 11:20 до 11:40.

Парк «Константиновский» приглашает в субботу с 12:00 до 12:30 на подвижные игры, а с 12:30 до 12:50 — на игровую программу.

Парк «Взлет» приглашает в воскресенье с 11:00 до 11:20 на детскую игровую программу, а с 11:20 до 11:50 — на подвижные игры.

А еще 1 января в 12:00 каждый желающий может принять участие в «Забеге обещаний» в лесопарке «Городской лес». Регистрация по ссылке: https://1jan.run/#go.

Возрастное ограничение мероприятий: 0+

Подробное расписание мероприятий можно найти в телеграм-канале парков: https://t.me/parkidmd.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.