Стало известно расписание мероприятий в парках Домодедово на 10–12 января

Команда парков Домодедово подготовила программу увлекательных мероприятий для детей и взрослых. В программе с 10 на 12 января игры, мастер-классы, интерактивы и многое другое. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Парк «Елочки» приглашает в пятницу на встречу в волонтёрский клуб с 17:00 до 17:30, а с 17:30 до 18:00 — на мастер-класс по аниматорскому искусству. В субботу с 12:00 до 12:30 вас ждут подвижные игры, с 12:30 до 13:00 — спортивная игровая программа, а с 16:00 до 16:30 — вечерняя развлекательная программа. Воскресенье порадует посетителей парка подвижными играми с 12:00 до 12:00, спортивной программой с 12:30 до 13:00, а также вечерней программой с 16:00 до 16:30.

Парк «Константиновский» приглашает в субботу с 12:00 до 12:30 на подвижные игры, а с 12:30 до 12:50 — на игровую программу.

Парк «Взлет» приглашает в воскресенье с 11:00 до 11:20 на детскую игровую программу, а с 11:20 до 11:50 — на подвижные игры.

А еще 11 января в лесопарке «Городской лес» пройдет семейный парад санок и тюбингов. С 12:00 до 15:30 пройдет интерактив «Раскрась зиму», с 12:00 до 14:00 будет открыта интерактивная точка «Украшаем елочку». С 12:00 до 13:00 для всех желающих проведут развлекательную программу с хранителями парка. С 12:30 до 13:00 всех ждет торжественное шествие, с 13:00 до 14:30 — конкурсная программа, с 14:30 до 15:00 — костюмированный съезд с горки, а с 15:00 до 15:30 — развлекательная программа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.