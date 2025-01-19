Стало известно расписание бесплатных лекций «Школы здоровья» в Щелкове

Врач высшей категории, заведующая Центром здоровья Щелковской больницы Татьяна Колосова провела очередную лекцию в рамках проекта «Школа здоровья». Слушателями лекции стали ветераны и участники «Активного долголетия» из Щелково и Фрязино, им рассказали об особенностях укрепления иммунитета в зимний период, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«В холодное время года важно позаботиться об укреплении иммунитета. Повысить сопротивляемость организма инфекциям возможно для каждого человека. Закаливание, физическая активность, правильное питание и своевременные прививки — вот основа защиты человека от простудных инфекций» — рассказала Татьяна Колосова.

Лекции «Школы здоровья» пользуются большой популярностью у людей старшего поколения, а теперь проект будет реализовываться и на базе предприятий — для их сотрудников.

Ближайшие лекции пройдут в феврале на тему «Профилактика заболеваний бронхов и лёгких. Некоторые мифы о закаливании и бане»:

11 февраля. Адрес: г. Фрязино, ул. Полевая, д. 6, клуб «Ретро»;

13 февраля. Адрес: г. о. Щелково, с. Богослово, Дом Культуры, второй этаж, библиотека;

20 февраля. Адрес: г. Щелково, ул. Советская, д. 3, Библиотека семейного чтения.

Данные лекции проводятся бесплатно, предварительная запись не требуется.

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