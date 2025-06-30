Стало известно, почему выпускники топовых вузов уходят из профессии в курьеры

Согласно данным крупного сервиса доставки, 40% его курьеров имеют дипломы о высшем образовании. Аналогичные цифры приводят и маркетплейсы. Опросы показывают, что молодые специалисты — гуманитарии, естественники и даже «технари» — не стремятся работать по специальности. Эксперты называют высшее образование «застрявшим социальным лифтом», а потенциальные ученые, технологи и гуманитарии оказываются «абы где», сообщает «Вечерняя Москва».

Еще в 1983 году Виктор Цой пел: «Я хочу быть кочегаром, кочегаром, кочегаром. Работать сутки через трое, через трое, через трое!»

Тогда такой выбор был понятен — только отменили статью за тунеядство, цензура слабела, а «поколение дворников и сторожей» выходило на сцену. В те годы среди творческих изгоев были Платонов, Солженицын, Саша Соколов. Но что сейчас?

Сегодня для молодежи открыты гранты, стажировки, конкурсы, но статистика говорит об обратном: более половины выпускников не работают по специальности, а 30% трудятся вообще не по профилю. При этом в стране сохраняется культ высшего образования, часто бесполезного на практике. По словам HR-эксперта Максима Недякина, многие идут в вуз просто за дипломом, а после выпуска оказываются невостребованными.

Неудивительно, что среди молодежи растет тренд — отказ от карьеры и работы по профессии. Это касается даже выпускников престижных вузов, готовившихся для науки, технологий и гуманитарных сфер. Казалось бы, причина очевидна: зачем получать 50–70 тысяч в офисе, если курьер зарабатывает 130? Но дело не только в деньгах…

Хостел и крысиный король

Философия «новых кочегаров» отражается в современной литературе. Например, героиня романа Марии Лебедевой «Там темно», филолог Кира, работает в хостеле, где ее обязанности сводятся к фразе: «Добро пожаловать, распишитесь здесь и здесь, поставьте галочку, возьмите белье». Интеллектуалка и книголюбка, она наблюдает за гостями, как Набоков за бабочками. «В город, где никто не хочет задерживаться, людей гонит не нужда в жилье, а что-то огромное, пустое, заставляющее сбиваться в крысиного короля», — размышляет она.

«Работать в хостеле, доставке, маркетплейсе больше не стыдно! Мы свободны от этих нафталиновых комплексов. Это нормальная работа, которая не требует от тебя ничего, кроме твоего присутствия. Если тебя устраивает график и расположение, остается время на самое главное — чтение, просмотр хорошего кино, написание статей (Елена ведет паблик в соцсетях на темы антропософии и фольклористики, которые в вузе посчитали не мейнстримными). Мне нравится свобода, — продолжает собеседница. — Поиск доходного места, карьера и прочий пафос — это изобретенные ценности. Образование все получают для себя — это всего лишь возможность разбираться в интересующей тебя области знаний. Как известно, „если хочешь потерять интерес, начни заниматься этим профессионально“. Настоящая увлеченность, особенно в творческих и гуманитарных специальностях, не переносит навязанных схем, порядков, форм контроля. Что касается эмоциональной обстановки и круга общения, то на „простых работах“ он даже лучше, там полно таких же студентов, аспирантов, выпускников. Кроме того, если на меня наорет начальница пункта выдачи, я просто развернусь и уйду в другой. Получив работу в какой-нибудь заветной профильной институции, придется все терпеть», — сказала выпускница аспирантуры философского факультета, победительница Всероссийской олимпиады по МХК, «стобалльница» Елена.

Сергей, выпускник биофака, перепробовал множество работ — грузчик, художник по гипсу, мойщик окон — пока не нашел себя в промышленном альпинизме. По специальности он два года работал учителем и лаборантом, «мыл пробирки, чтобы не осталось следов ДНК», но столкнулся с абсурдом в науке.

«Ученые все немного странные, но это был трэш. Она решила применить метод, которым сопоставляют родство между породами коров, к людям. Сначала у меня не было вопросов, но я прочитал Гумилева и задумался: а что такое этнос, неужели его объединяют генетические маркеры?.. Наука — это большая и неповоротливая машина, институция, и никому там не нужны твои открытия. Это в лучшем случае подтверждения или коррекции концепции какого-нибудь видного ученого. Если человек думает, что наука — это святое, а сталкивается с бюрократией, он испытывает шок», — сказал Сергей.

Душа ищет смысл, а не карьеру

Психолог Илья Шабшин объясняет такой выбор юношеским максимализмом, по его словам, молодость — это протест против системы. С возрастом мы учимся мириться, но пока есть время и силы, хочется искать себя.

По данным опроса, лишь 40% выпускников работают по специальности, 45% — в другой сфере, а 15% используют знания лишь частично.

Психотерапевт Алена Смоткина считает, что высшее образование как социальный лифт «застряло между этажами», молодежь видит, что старые сценарии не работают. Они хотят не просто работу, а смысл.

«Помните, как раньше было модно „не спать, не есть, работать без выходных — зато крутая карьера“? Теперь это называется „невротическое избегание себя через трудоголизм с последующим выгоранием“. Молодежь вдруг осознала важное: „никто не оценит ваши бессонные ночи в эксель“. Переработки становятся нормой, а не достижением. Здоровье, отношения, радость жизни — утекают, а вместо них остается только зарплата и ДМС. Но самое главное — люди поняли, что не обязаны жертвовать собой ради компании, которая при необходимости просто заменит вас другим. У меня были клиенты, которые приходили уже на грани. Бессонница, разбитая личная жизнь, развод, напряжение после рабочей недели, которое снимается алкоголем, полное отсутствие вкуса к жизни», — сказала Смоткина.

Кризис или взросление?

Понятие «успех» сегодня размыто. Если раньше общество было четко структурировано, то сейчас профессиональная среда дробится и исчезает.

«Если бы мне платили каждый раз, когда я слышу: „Вот учились пять лет, а теперь — никуда не берут!“ — я бы уже купила себе отдельный диван для клиентов с кризисом смысла. Да, все так. Сейчас молодые люди учатся, получают диплом, на котором написано „специалист“, а рынок им: „Спасибо, обойдемся, у вас нет стажа, а у нас зарплата — 32 тысячи, и хорошо, если с оформлением“. А тут рядом — таксист на BMW с доходом под 300 тысяч. Курьер с графиком „2/2 — и хоть завтра на Мальдивы“. Косметолог, который за губы берет как за модуль по психотерапии. И все это без диплома. И — главное — с деньгами», — отмечает Смоткина.

Психологи уверяют: если вы в поиске — это не кризис, а взросление. «Работа — часть жизни, но не вся. Если коллектив токсичен — это не слабость, а забота о себе».

Только цифры

Зарплаты курьеров за год выросли на 41%, в среднем они получают 130 тысяч — на 19% больше, чем специалисты с высшим образованием.

32% выпускников уходят из профессии из-за низких зарплат, 27% — из-за проблем с трудоустройством, 22% — из-за нежелания работать по специальности.

В мире растет движение NEET («ни-ни») — молодежь, которая не учится и не работает. В развитых странах таких около 15%. В России эта тенденция тоже набирает обороты.

«Все устоявшиеся сферы деятельности и их коллективы, будь то НИИ, госструктура, кафедра и даже симфонический оркестр, сидящий в оркестровой яме Большого театра, предполагают устоявшуюся иерархию. Она сформировалась даже в такой молодой сфере, как ИТ — там есть синьоры, мидлы, джуны. Так что старое доброе „тортик принести“ актуально всегда, и вовремя поддакнуть начальству — тоже. К сожалению, в вузах почти не знакомят с атмосферой среды, в которой предстоит работать. Потому что, если бы знакомили, половина курса могла бы сбежать сразу. Ну, а как еще — „я же гений, а они не ценят“. Если вас заботит что-то подобное, поможет известная в нейролингвистическом подходе техника „рефрейминга“: уметь адаптироваться и „быть терпилой“ — разные вещи. Тут важнее понять, насколько интересно то, чем вы занимаетесь. А что касается выбора „пойти в кочегары“ — это ведь тоже победа, свобода от общества. Молодежь это видит. И тут рождается не лень, а здоровый скепсис и осторожность. Потому что: старые сценарии больше не работают; душа просит смысла, а не просто строчки в резюме; хочется не просто „куда-то устроиться“, а „понять, кто я и зачем я здесь“. Я часто работаю с такими запросами — потерянность, тревога, ощущение, что „я как будто не туда иду, и не знаю, куда вообще можно“. Это абсолютно нормально. И это не про лень, не про несостоятельность, а про поиск себя в изменившемся мире. Иногда, чтобы найти себя, правда, нужно побыть в пункте выдачи. А иногда — в кофейне или курьерской сумке. Главное — чтобы было ощущение, что ты живешь, а не просто выживаешь. И если вы сейчас в этом поиске — не ругайте себя. Это не слабость. Это взросление. Просто другое, более осознанное», — отметил психолог Сергей Алхутов.

