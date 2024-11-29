Стало известно, почему вейпы так популярны среди молодежи

Екатерина Лещинская, руководитель общественного движения «Здоровое отечество», отметила, что вейпы приобрели популярность среди подростков благодаря ароматизаторам. Она подчеркнула, что отсутствие неприятного табачного запаха позволяет детям избегать родительского контроля, что делает вейпы более привлекательными для молодежи, сообщает NEWS.ru .

Ароматизаторы создают иллюзию безвредности и легкости по сравнению с традиционным курением. Яркая упаковка вейпов также привлекает внимание подростков, ассоциируясь с игрушками, что является целенаправленным маркетинговым ходом производителей. Лещинская предупредила о негативном воздействии ароматизаторов на легкие, ослабляющих их защитные функции и затрудняющих борьбу организма с инфекциями.

Разнообразие вкусов вызывает у молодежи любопытство, но никотин и ароматизаторы способствуют формированию зависимости и наносят вред здоровью. Кроме того, мнимое удобство использования вейпов усугубляет проблему зависимости. Несмотря на запреты на курение в общественных местах, многие подростки продолжают использовать вейпы там, где это запрещено.

«О доступности вейпов говорит неутешительная статистика: 90% потребителей электронных сигарет — подростки», — заключила эксперт.