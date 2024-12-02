Стало известно, почему в парках все реже встречаются рыжие белки

Доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Юрий Мануков заявил, что рыжие белки становятся все реже встречаемыми в российских парках и скверах, уступая место агрессивным серым собратьям, сообщает Life.ru .

Последние, родом из Северной Америки, превосходят своих европейских сородичей как по адаптации к городским условиям, так и по конкурентоспособности. Рыжие белки (Sciurus vulgaris) могут в конечном итоге потерять свои позиции в городах, в то время как серые (Sciurus carolinensis) успешно завоевывают территорию благодаря своим навыкам выживания и питанию, основанному на отходах.

«Серая белка родом из Северной Америки, она была завезена в некоторые регионы Европы, где она стала конкурентом для рыжей белки», — отметил Мануков.

Серые белки, будучи немного крупнее, умеют использовать разнообразные источники пищи и активно защищают свои территории, что значительно снижает шансы рыжих. Их меньшее количество смертей среди молодняка и высокая приспособляемость к изменениям среды придают им конкурентные преимущества. Кроме того, серые белки меньше боятся людей и с радостью принимают угощения.

По словам биолога, остановить этот естественный процесс сложно, но возможно, если поддерживать благоприятные условия для рыжих белок через создание специальных зон, а популяцию серых контролировать методами стерилизации или переселения.