Стало известно, почему ушедшего на СВО мужа Блиновской объявили в розыск
Life.ru: мужа Блиновской разыскивают из-за неявки к следователю по двум статьям
Фото - © Telegram-канал SHOT
МВД России объявило в розыск мужа блогера и коуча Елены Блиновской Алексея. Как пишет Life.ru, супруга «королевы марафонов» начали разыскивать из-за того, что он не являлся к следователю в рамках обвинения по двум статьям.
Бизнесмен стал фигурантом уголовного дела по ч. 2 п. «б» ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, сборов в особо крупном размере), отмечали журналисты со ссылкой на источник.
Сейчас же, по данным издания, Блиновского обвиняют уже по трем статьям. Мужу известного коуча инкриминируют, как отмечают журналисты, соучастие в нелегальной деятельности его жены и легализацию доходов.
Ранее Блиновский отправился служить в зону спецоперации на Украине. Предприниматель числился бойцом 5-й ОМСБр.