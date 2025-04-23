Стало известно, почему священникам не запрещена реклама эзотерических услуг

Депутат Останина: священники не берут деньги за услуги и не рекламируют себя

Соавтор инициативы по запрету рекламы эзотерических услуг, магов и тарологов, депутат Госдумы Нина Останина рассказала, что законопроект не охватывает священнослужителей, так как они не берут деньги за свои услуги, сообщает Газета.ru .

«Священник и мулла — это лица, являющееся официальными представителями законно действующих на территории Российской Федерации религиозных организаций. Кроме того, никакой платы они не берут, существует практика добровольного пожертвования, в этом нет ничего плохого», — заявила эксперт.

Таким образом, депутат отметила, что никакую рекламу вышеперечисленные люди не делают.

Стоит напомнить, что вышеупомянутый законопроект был внесен в Госдуму 23 апреля. Авторы инициативы пришли к такому решению, чтобы снизить случаи вводы в заблуждение граждан. Более того, подобные ситуации имеют признаки мошенничества. Запрещена рекламная деятельность нутрициологов, нумерологов, духовных наставников, ведьм, медиумов, рунологов, хилеров и магов. В пояснительной записке к законопроекту содержатся определения к каждому виду деятельности.