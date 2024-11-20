Стало известно, почему россияне стали пить больше пива и вина

В 2024 году россияне стали больше выпивать. Заметно поднялся уровень потребления винно-водочных изделий, в особенности — игристых вин. За последние семь лет употребление спиртных напитков, кроме пива, выросло на 21%, при этом пиво показало значительно больший рост — почти на 40% за неполный 2024 год, сообщает «Секрет фирмы» .

Согласно информации от Росалкогольтабакрегулирования (РАТК), в период с января по октябрь объем продаж алкоголя в розничной сети составил 184,2 млн декалитров (дал). Из этой суммы: водка — 62,5 млн дал, виноградное вино — 46,9 млн дал, игристое вино — 16,3 млн дал. Эти показатели стали максимальными с начала статистического учета (с 2017 года).

Леонид Огуль, депутат Госдумы РФ и первый зампредседателя комитета по охране здоровья, предполагает, что увеличение потребления вина может быть вызвано ростом отечественных продуктов на рынке. Он настаивает на необходимости провести более детальный анализ по годам и получить заключение профессионального сообщества, включая Минздрав и Роспотребнадзор.

Федот Тумусов, депутат Госдумы, отметил, что любое увеличение потребления алкогольной продукции представляет собой угрозу для здоровья. Изменение в структуре потребления в сторону слабоалкогольных напитков может восприниматься как небольшой плюс, однако утверждать, что замена водки на вино или пиво является более здоровой привычкой, было бы неверно.

Продажи слабоалкогольных напитков (коктейлей) упали на 19,8%, составив 11,4 млн дал, что связано с увеличением акциза с 1 мая 2024 года, который вырос почти в четыре раза до 141 рубля за литр готового напитка, что сделало их производство малорентабельным. 60% потребителей пива составляют мужчины, и 40% — женщины.

В различных регионах уже обсуждаются новые меры по ограничению продаж алкоголя, в то время как эксперты утверждают, что увеличение потребления вина связано с тем, что люди не могут путешествовать, а рост интереса к пиву вызван подорожанием вин.